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Пострадавшему от укуса клеща ребенку требуется реабилитация

Новости. Общество
12:40, 18 Июля 2025
фото: © фото со страницы Валерия Соловьева / VK

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Родители Всеволода Соловьева рассказали о состоянии сына после комы.

Петрозаводские тренеры Елена Баженова и Валерий Соловьев продолжают делиться информацией о состоянии 9-летнего сына.

Без преувеличения за его судьбой следят жители не только Карелии. Напомним, ребенка укусил клещ 2 мая на даче в Святозеро Пряжинского района. Как рассказал папа мальчика, они сделали все, как рекомендуют врачи: сдали клеща на анализ, ребенку ввели иммуноглобулин. Сева чувствовал себя нормально. Но после 20 мая Всеволода увезли на скорой в реанимацию детской больницы, где он провел больше месяца.

— Предыдущий месяц мы провели в ожидании начала выхода из кризиса, но пока получили лишь ответ на всю глубину тех последствий, которые нанëс яд. Дела наши обстоят не очень весело. Пытаемся не опоздать начать полноценный процесс реабилитации, — написал папа мальчика Валерий Соловьев.

Сначала я просила чуда, и Сева остался жив, низкий поклон всем врачам, медицинскому персоналу ДРБ, потом я пыталась принять диагноз, а сейчас нам остаётся только бороться. У Всеволода бульбарный синдром (от ред. синдром поражения черепных нервов), афазия смешанного генеза (от ред. расстройство речи), спастический тетрапарез (от ред. расстройство, характеризующееся повышенным мышечным тонусом и ограничением движений во всех четырех конечностях), формирующийся эквинус стоп и много чего ещё, проще говоря, сильно пострадал головной мозг. Нужна срочно реабилитация, — пишет мама Елена Баженова.

Родители обратились в одни из лучших центров России по реабилитации: Кораблик | Реабилитационный центр РДКБ МЗ РФ, Детский центр им. Рошаля. Но места предоставили только на 1 ноября и 27 октября.

— Реабилитация нужна сейчас, почему руководство центров так решило, я не знаю. Знаю одно, когда мы к ним приедем, нам скажут, а где вы были раньше, это уже не восстановить. Конечно мы не будем сидеть и ждать ноябрь, мы будем искать платные центры, обращаться в Фонды. Я не публичный человек, я не живу лозунгами, у меня один вопрос к системе, почему, когда кто-то оказался в беде, надо ждать, — пишет женщина.

Как рассказали «Столице на Онего», медики обращались в центры, но пока там могут предложить лишь такие даты.

Добавим, что после случившегося с сыном папа ребенка посоветовал всем жителям Карелии прививаться. Именно вакцинация может защитить и детей, и взрослых от опасных инфекций. У клеща, который укусил Всеволода был выявлен клещевой энцефалит. Ранее «Столица» рассказывала, что активность клещей в этом сезоне значительно выше.

 

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