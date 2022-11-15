Пострадавший на работе сотрудник ЦБК в Карелии отсудил компенсацию морального вреда

Прокуратура и суд в стали на сторону молодого работника целлюлозо-бумажного комбината, получившего травму на работе.

Прокуратура Кондопожского района проверила АО «Кондопожской ЦБК» в связи с несчастным случаем на производстве. Об этом сообщили на сайте надзорного ведомства.

Как было установлено, 25-летний сушильщик бумагоделательной машины в апреле 2022 года во время работы, выполняя свои обязанности, получил термический ожог стопы. Работник лечился больше месяца, травма была оценена как легкий вред здоровью.

В прокуратуре определили, что инцидент произошел в том числе из-за недостатков содержания территории, производственных помещений и сооружений комбината. Работодатель не обеспечил безопасные условия труда.

Прокурор обратился в суд с иском о компенсации морального труда в пользу пострадавшего. В итоге суд постановил взыскать с работодателя 25 тысяч рублей.

Судебное решение не вступило в законную силу.