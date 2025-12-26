«Я как Путин — по всей Москве с мигалками мчал»: пострадавший от укуса клеща Сева вернулся в Петрозаводск

Сева, мальчик, чья история борьбы за жизнь известна многим в Карелии, вернулся домой в Петрозаводск после очередного этапа реабилитации в Москве. Его возвращение, как и сама дорога, было отмечено характерным для него юмором и твёрдостью духа.

Даже в непростой поездке с автомобилем сопровождения Сева нашёл повод для шутки, сравнив себя с Владимиром Путиным, сообщает Благотворительный фонд имени Арины Тубис. Эта способность сохранять улыбку и самоиронию стала его отличительной чертой на сложном пути восстановления.

Для Севы и его семьи реабилитация — это тяжелый труд, боль и непрерывное испытание силой воли. Мальчик проходит через сложнейшие процедуры, превращая порой изнурительные занятия в «шоу» со смешными рожицами, поддерживая таким образом и себя, и своих близких. Не все выдерживают такой путь, но Сева продолжает идти вперёд, день за днём.

Его путь был бы невозможен без поддержки сильных родителей и неравнодушных людей вокруг, вместе с которыми они составляют настоящую команду. Сейчас, ненадолго вернувшись домой, Сева должен отдохнуть и набраться сил для продолжения реабилитации. Его путь сейчас — движение вперёд с короткими остановками на восстановление.

— Сильный парень. Сильные родители. Настоящая команда, — резюмирует администрация паблик Фонда.

