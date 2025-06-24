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Пострадавший после нападения льва директор парка «Тайган» дал пресс-конференцию

Новости. Происшествия
17:20, 08 Июля 2025
фото: © Сергей Винник / Российская газета

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Владелец крымского сафари-парка рассказал, чем вызвал агрессию льва.

В результате нападения хищника у Олега Зубкова повреждены позвонки, трахея, крупные вены и грудные мышцы. Об этом он рассказал на пресс-конференции в «Тайгане» во вторник, 8 июля. Он отметил, что схватка со львом могла закончиться гораздо хуже.

«Самое главное, что этого хищника не поддержали соплеменники, в таком случае ЧП закончилось бы «полномасштабной трагедией», — сказал Зубков, отметив, что это первое серьезное нападение за 30 лет его работы.

Он пояснил, что пошел закрывать калитку вольера у одного из львов, параллельно раскидывая мясо хищникам.

«Под мостом сидел лев и ел. Я нарушил расстояние, которое должно быть гораздо больше, чем я себе позволил, потому что мне мешала ограда. Я этой калиткой спровоцировал его, и он напал на меня, показав злость и агрессию», — рассказал Зубков.

Олег Зубков поблагодарил всех медиков, которые оказывали ему помощь и добавил, что уже идет на поправку.

«Не судите меня строго за то, что произошло. Я еще раз говорю, что не ошибается тот, кто ничего не делает. Я выбрал себе смертельно опасную работу со львами. И я уже 30 лет захожу в клетки к разным хищникам», — сказал директор парка львов.

Напомним, директор парка стал жертвой одного из своих подопечных. Во время вечернего кормления молодой лев неожиданно набросился на Олега Зубкова.

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