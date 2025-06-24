Пострадавший после нападения льва хозяин сафари-парка написал письмо из больницы

Мужчина идет на поправку и планирует вернуться к работе.

Владелец крымского сафари-парка «Тайган» Олег Зубков, на которого напал лев, написал открытое письмо из больницы. В нем он рассказал о своем состоянии. Пресс-служба парка опубликовала письмо в соцсетях.

– Дорогие друзья. Я жив, мое физическое состояние идет быстро на поправку. Я скоро буду опять в строю с вами и со всей своей семьей. Спасибо всем, кто переживает и поддерживает меня. С любовью и уважением ко всем. Ваш Олег Зубков, — говорится в письме.

Напомним, инцидент произошел 22 июня. Лев напал на Зубкова, когда тот находился в вольере. В результате мужчина получил серьезные травмы шеи и грудной клетки. После операции в Крыму его перевезли в краснодарскую больницу.

По версии сотрудников парка, животное спровоцировал резкий звук закрывающейся двери. Однако Следственный комитет считает, что могла быть нарушена техника безопасности. По факту происшествия возбуждено уголовное дело.

Напавшего а владельца парка льва не будут усыплять, сообщает Mash. Экспертная комиссия решила: хищник повел себя как заложено природой. А человек — совершил ошибку, оставшись на один на один с животными. В Росприроднадзоре Крыма рассказали, что регламент запрещает сотрудникам находиться в вольере в одиночку.

«Тайган» — крупнейший в Европе по коллекции хищников парк, где свободно живут около 60 львов. Территория парка занимает 32 гектара.