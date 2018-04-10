Пострадавший после пожара завод Segezha Group в Карелии возобновит работу

Предприятие "Карелия ДСП", где зимой минувшего года произошел крупный пожар, может возобновить свою работу осенью.

В Петрозаводске состоялось очередное совещание рабочей группы, созданной при правительстве Карелии для решения вопросов возобновления деятельности АО "Карелия ДСП", пострадавшего в результате пожара в конце прошлого года, сообщает пресс-служба Segezha Group.

Члены рабочей группы прогнозируют, что комбинат возобновит производство плитной продукции (ДСП и ЛДСП) уже к сентябрю 2018 года.

Подробнее о восстановлении предприятия и его частичном перепрофилировании, читайте в материале деловой интернет-газеты "Вести Карелии".