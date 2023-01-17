Пострадавшим потребителям в Карелии выплатили более 2,2 миллиона рублей

Роспотребнадзор привел статистику работы по защите прав потребителей за 2022 год.

В региональном управлении Роспотребнадзора привели цифры, отражающие работу по судебной защите прав потребителей в республике.

В течение 2022 года в судебные органы направлено 99 заключений по делам в защиту прав потребителей. Основную их часть составили заключения по делам в защиту прав потребителей услуг розничной торговли — 53, или 53,5%. Кроме того, были заключения по делам потребителей туристских услуг — 12, или 12,1%, бытовых услуг — 9, или 9,1%; финансовых услуг — 6, или 6,1%.

В общей сложности в пользу потребителей были вынесены 77,8% решений судов.

В пользу пострадавших было присуждено 2 миллиона 262 тысячи рублей. Компенсация морального вреда составила 177,7 тысячи рублей.

Также Управление направило в суд иск в защиту двух конкретных потребителей. Один из них, пострадавший от невыполнения обязательств по передаче товара, получил 6,3 тысячи рублей компенсации.