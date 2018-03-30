Пострадавшим при авариях такси пассажиров увеличат компенсации

Выплаты за вред здоровью и имуществу могут вырасти до двух миллионов рублей.

Выплаты пассажирам автомобилей такси в случае вреда жизни, здоровью и имуществу могут вырасти с 500 тысяч рублей до 2 млн рублей, следует из проекта федерального закона "О внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации в части введения обязательного страхования гражданской ответственности перевозчиков легковыми такси", передает информационное агентство RNS.

Авторы законопроекта отмечают, что в настоящее время остро стоит проблема безопасности пассажиров, пользующихся услугами легковых такси. Сообщается о том, что появилась необходимость на законодательном уровне закрепить требование об обязательном страховании ответственности перевозчиков, осуществляющих деятельность по перевозке пассажиров и багажа легковыми такси.

Подробности – в материале "Вестей Карелии".