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Новости. Общество
09:09, 30 Марта 2018

Пострадавшим при авариях такси пассажиров увеличат компенсации

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Выплаты за вред здоровью и имуществу могут вырасти до двух миллионов рублей.

Выплаты пассажирам автомобилей такси в случае вреда жизни, здоровью и имуществу могут вырасти с 500 тысяч рублей до 2 млн рублей, следует из проекта федерального закона "О внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации в части введения обязательного страхования гражданской ответственности перевозчиков легковыми такси", передает информационное агентство RNS.

Авторы законопроекта отмечают, что в настоящее время остро стоит проблема безопасности пассажиров, пользующихся услугами легковых такси. Сообщается о том, что появилась необходимость на законодательном уровне закрепить требование об обязательном страховании ответственности перевозчиков, осуществляющих деятельность по перевозке пассажиров и багажа легковыми такси.

Подробности – в материале "Вестей Карелии".

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