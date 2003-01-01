Построенную подрядчиком временную лестницу возле Лобановского моста решено оставить

Деревянную лестницу, построенную во время возведения Лобановского моста, решили не разбирать.
Деревянный лестничный спуск от Министерства строительства Карелии к аллее Зеленая тропа оборудовали строители Лобановского моста. После завершения работ его должны были убрать, однако решили оставить, рассказали в Минстрое Карелии.
- Лестничный спуск был сделан для строителей на время реконструкции Лобановского моста, но по многочисленным просьбам жителей города, его оставили, усилив и обновив конструкцию, - говорится в сообщении.
Раньше в этом месте была узкая тропинка. Новый лестничный путь повысил безопасность и комфорт передвижения, говорят чиновники.
