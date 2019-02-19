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Новости. Экономика
09:27, 19 Февраля 2019
фото: "Амкодор"

Построенный на базе ОТЗ завод будет продавать комплектующие по всему миру

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Новый завод, который белорусская компания "Амкодор" планирует построить на площадке Онежского тракторного завода, собирается поставлять комплектующие мировым производителям техники.

Об этом сообщила пресс-служба министерства экономического развития Карелии, комментируя результаты аукциона, в результате которого "Амкодор" купил производственный комплекс ОТЗ.

По информации Минэка, в феврале на территории второй площадки ОТЗ начнутся работы по созданию завода с производством полного цикла машин для лесопромышленного комплекса.

Какой объем инвестиций планируется привлечь в обанкроченный ОТЗ, читайте в материале деловой интернет-газеты "Вести Карелии".

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Комментарии

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Горожанин
2019-02-19 12:11:34
Гравицапы будем делать.
кир
2019-02-19 12:44:27
Горожанин, плюсую.
Американец
2019-02-19 11:17:54
картоху бельгийскую под видом беларусской будут переупаковывать, да киви минские в корзинки складывать
Беня
2019-02-19 12:00:38
Американец, а почему нет? Поставят фасовочные автоматы прямо на нашей территории, шоб сократить транспарантное плечо. Нормальный план :)
кир
2019-02-19 11:51:15
Американец, поддерживаю. Верхнее руководство всё ещё в плену старых предрассудков о "братских народах".
zanoza
2019-02-19 11:15:09
Вся интрига-это близость к западной границе. А нам всё про какое-то инвестирование говорят! Заводик то в чьей собственности будет? Карелия опять в пролёте!
Беня
2019-02-19 11:06:42
Да шо там по всему миру... поставки пойдут по ВСЕЙ ГАЛАКТИКЕ :)
Всеволод Иванович
2019-02-19 11:06:41
Главное чтобы чиновники не повисли на шее завода и не мешали работать...,а так дело хорошее, но как это уже было не раз, "будем посмотреть"....
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