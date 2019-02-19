Построенный на базе ОТЗ завод будет продавать комплектующие по всему миру

Новый завод, который белорусская компания "Амкодор" планирует построить на площадке Онежского тракторного завода, собирается поставлять комплектующие мировым производителям техники.

Об этом сообщила пресс-служба министерства экономического развития Карелии, комментируя результаты аукциона, в результате которого "Амкодор" купил производственный комплекс ОТЗ.

По информации Минэка, в феврале на территории второй площадки ОТЗ начнутся работы по созданию завода с производством полного цикла машин для лесопромышленного комплекса.

Какой объем инвестиций планируется привлечь в обанкроченный ОТЗ, читайте в материале деловой интернет-газеты "Вести Карелии".