Построенный на базе ОТЗ завод будет продавать комплектующие по всему миру

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Новый завод, который белорусская компания "Амкодор" планирует построить на площадке Онежского тракторного завода, собирается поставлять комплектующие мировым производителям техники.
Об этом сообщила пресс-служба министерства экономического развития Карелии, комментируя результаты аукциона, в результате которого "Амкодор" купил производственный комплекс ОТЗ.
По информации Минэка, в феврале на территории второй площадки ОТЗ начнутся работы по созданию завода с производством полного цикла машин для лесопромышленного комплекса.
Какой объем инвестиций планируется привлечь в обанкроченный ОТЗ, читайте в материале деловой интернет-газеты "Вести Карелии".
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