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Построенный в 1967 году филиал Академии наук в Петрозаводске казался настоящим дворцом

Новости. Общество
18:06, 09 Февраля 2022
фото: из архива Бориса Семенова

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Многие «знаковые» здания в Петрозаводске, построенные в советские годы, до сих пор сохраняют свое значение.

В рубрике "Как это было" вспоминаем, как архитектурно менялся Петрозаводск, постепенно застриваясь в советские годы. 

- В 1967 году построили и начали обживать комплекс новых зданий Карельского филиала Академии наук СССР, ныне – Карельский научный центр на улице Пушкинской. Мне было три года, и сколько помню себя, помню корпуса филиала академии наук. Комплекс КарНЦ хорош, а в детстве он казался нам настоящим дворцом, - рассказывает постоянный автор рубрики Армас Машин. - В фотоархиве Бориса Семенова сохранились снимки филиала Академии наук начала 70-х годов. Главный корпус, словно, вырастает из прибрежной скалы рядом с Онего. Газоны – уступами, еще без нынешних высоких елей, перед корпусом Института геологии – огромные валуны. К главному входу ведут большие гранитные лестницы, между ними – ступенчатый фонтан, который раньше всегда работал. Здания украшены мозаичными панно. У каждого корпуса – отдельный вход.

Судя по газетным публикациям, переезд в новые здания занял не один год. В январе 1973 года газета «Ленинская правда» сообщала: «В новое здание на ул. Пушкинской, 11 переехал Институт языка, литературы и истории Карельского филиала Академии наук СССР. Этот корпус стал третьим по счету в комплексе зданий филиала. Кроме Института ЯЛИ в новый корпус переехали лаборатория математических методов и вычислительной техники отдела экономики, а также ряд подразделений Института биологии, Института леса. Ученые получили дополнительно 2688 кв. метров полезной площади. Новый корпус филиала возвел коллектив строительно-монтажного управления №2 Жилстройтреста».

Вскоре лаборатория математических методов стала самостоятельным подразделением. В нем работал папа нашей одноклассницы, и однажды мы побывали там на экскурсии. Помню рассказ об удивительных возможностях электронно-вычислительных машин и сами машины размером с комнату.  Сейчас говорят о компьютерах, а тогда говорили об ЭВМ, и это сокращение знали все, часто толком не понимая, что это такое.

О других "знаковых" зданиях читайте в авторской рубрике Армаса Машина "Как это было". 

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Комментарии

НОВЫЕ СНИЗУ НОВЫЕ СВЕРХУ
однозначно
2022-02-09 18:28:36
Славная компашка близких и дальних родственников в количестве 600 штук. Династия.
кир
2022-02-09 18:38:30
однозначно, так точно. Пользы нет.
Гость
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