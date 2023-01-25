Построить школу по современным требованиям стоит 1 млрд рублей, глава Карелии назвал это нереальным

Глава Карелии Артур Парфенчиков поручил министерству образования изучить возможность снижения стоимости строительства сельских школ.

Об этом губернатор заявил на совещании, посвященном социально-экономической ситуации в Муезерском районе.

Там обсуждался вопрос о строительстве школы в поселке Реболы.

«Даже с учетом того, что это некрупные организации, они должны иметь и пищеблок и спортзал и актовый зал. Стоимость такого объекта в условиях севера может составить миллиард рублей и более», — сказал министр образования Роман Голубев.

По его словам, стоимость строительства школы в поселке Луусалми Калевальского района оценивается в 700 млн рублей.

«700 млн на 16 детей! Вы понимаете, что это не реально?.. Нам нужно и в Реболах и в Лендерах и в Луусалми и в Хийтоле — везде нужно строить социальные объекты, школы и детские сады. Мы не можем на 16 детей строить объект за 700 млн. Физически не можем», — ответил глава Карелии.

Он предложил обратиться в федеральный центр, чтобы обсудить возможность подготовки более дешевых проектов.

«Надо делать, исходя из того, что это маленькая школа, она должна быть комфортной, удобной, но без всех этих требований к крупным объектам», — пояснил Парфенчиков.