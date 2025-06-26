Постройка вспыхнула на Рыбацком переулке в городе Кемь

Пожар тушили на севере Карелии 26 июня

Пожар случился 26 июня в городе Кемь в районе Рыбацкого переулка, дом 8, сообщили в МЧС Карелии. Информация о пожаре поступила в 20.50 вечера.

Горела хозяйственная постройка на берегу реки. Пожарные — 6 человек на 2 единицах техники — оперативно потушили огонь.

Пострадавших не было. Сейчас устанавливается причина пожара.