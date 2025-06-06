«Поступило 717 звонков»: российский банк оштрафовали на 100 тысяч рублей за слишком частые звонки должнику из Карелии

Мужчина смог остановить звонки только через судебных приставов.

Житель Карелии пожаловался судебным приставам, что на его телефонный номер поступило 717 звонков с требованием оплаты задолженности по кредитному договору от банка.

Как рассказали в пресс-службе УФССП Карелии, количество звонков достигло 50 в неделю, тогда как по закону допустимо совершать кредиторам не более 8 звонков в месяц, 2 — в неделю и 1 — в сутки.

Судебные приставы получили детализацию звонков, собрали доказательства злоупотребления частотой взаимодействия со стороны кредитора.

Заместитель главного судебного пристава Карелии взыскал с банка штраф 100 тысяч рублей.