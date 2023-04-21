Поступить на военную службу по контракту в Карелии можно за три часа

Полпред президента РФ по Северо-Западу ознакомился с организацией приема граждан на контрактную службу.

Во время рабочей поездки в Карелию полномочный представитель президента в Северо-Западном федеральном округе Александр Гуцан ознакомился с работой республиканского пункта отбора на военную службу по контракту, расположенного на улице Лизы Чайкиной, 17 в Петрозаводске.



Совместно с главой региона Артуром Парфенчиковым полпред президента осмотрел условия, созданные для граждан, ознакомился с организацией добровольного приема в ряды российской армии. Желающий заключить договор с Минобороны может без бюрократических проволочек сделать это на месте, получив квалифицированную помощь.

Информацию о службе по контракту, в том числе о социальных льготах и выплатах денежного довольствия, можно получить в любом из районных военкоматов, в самом пункте отбора на военную службу по контракту. Телефоны: 8 (814-2) 76-00-42, 117.

Для жителей из районов Карелии на базе пункта созданы условия для временного проживания. Отбор кандидатов занимает не более трех часов – на месте можно пройти психологическое тестирование и медицинское обследование.



После этого гражданин выбирает место прохождения военной службы, и ему предлагают конкретную воинскую должность на основе его образования и военной учетной специальности.



Затем начальник пункта отбора составляет приказ о заключении контракта и направлении гражданина в военную часть. Для военнослужащего прорабатывают маршрут, покупают билеты до военной части, а также снабжают его сухим продовольственным пайком на время следования.

Контракт заключается на 1, 2, 3 года и 5 лет. Военнослужащим положена единовременная выплата в 195 тысяч рублей при заключении контракта на срок от года и более. В зоне СВО предусмотрено месячное довольствие от 204 тысяч рублей в зависимости от звания, должности и выслуги лет.