Поступивший в больницу Петрозаводска агрессивный пациент ударил охранника, который через несколько дней умер

Жителя Петрозаводска обвиняют в причинении охраннику медицинского учреждения тяжких телесных повреждений, повлекших его смерть.

Следователи Петрозаводска Следкома Карелии привлекли к уголовной ответственности петрозаводчанина. Ему предъявили обвинение в умышленном причинении тяжкого вреда здоровью, повлекшего по неосторожности смерть потерпевшего.



Предварительно было установлено, что вечером 1 сентября текущего года бригада скорой помощи доставила в одну из больниц города местного жителя. Охранник сопроводил мужчину до кабинета врачей, как того требовали установленные в больнице требования. В приемном отделении горожанин стал проявлять агрессию. Охранник вывел пациента на лестницу, где в ходе возникшего конфликта агрессор ударил сотрудника охранной организации кулаком в голову.



Охранник потерял равновесие и упал вниз по лестнице. Пострадавшему была причинена закрытая травма головы, квалифицирующаяся как тяжкий вред здоровью. В результате преступных действий фигуранта мужчина-охранник умер через 10 дней в больнице, сообщили в пресс-службе Следкома Карелии.



По уголовному делу проводились необходимые следственные и иные процессуальные действия, направленные на сбор и закрепление доказательственной базы, а также были назначены судебные экспертизы.