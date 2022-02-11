Поступления собственных доходов региона в бюджет Карелии выросли в январе почти на треть

Их общая сумма превысила 2 миллиарда рублей.

Карелия начала 2020 год с существенного роста поступлений собственных налоговых и налоговых доходов в республиканский бюджет. Их общая сумма составила в январе свыше 2 миллиардов рублей, что почти на треть больше, чем в первый месяц прошлого года.

Особенно выросли поступления в карельскую казну налога на прибыль организаций. Эти доходы увеличились на 74% и превысили 477 миллионов. Поступления налога на доходы физических лиц выросли в январе на 30% и составили около 603 миллионов.