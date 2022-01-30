Поступления собственных доходов в бюджет Карелии в 2021 году выросли на 48%

В общем объеме доходов карельской казны их доля оценивается всего в 55%.

Министерство финансов Карелии обнародовало итоги исполнения республиканского бюджета за 2021 год. Согласно этим данным, объем собственных налоговых и неналоговых доходов региона в прошлом году вырос на 48% и превысил 40 миллиардов рублей. Особенно заметным оказался рост поступлений налога на прибыль организаций, который составил 2,6 раза к уровню предыдущего года. При этом сам объем таких поступлений достиг почти 13,2 миллиарда рублей.

Однако, в целом, на долю собственных налоговых и неналоговых доходов приходится всего 55% доходной части республиканского бюджета. Остальные средства Карелия получает из федерального центра.