890x80
Реклама
Как вы относитесь к тому, что плановую медпомощь приостановили в Карелии? (ОПРОС) 20
30.01.2022 12:20
Стало известно, сколько страховая компания выплатила за пожар в гостинице «Северная» 3
30.01.2022 18:14
Кто контролирует мусорный бизнес в Карелии? 8
30.01.2022 16:55

Поступления собственных доходов в бюджет Карелии в 2021 году выросли на 48%

Новости. Экономика
09:32, 31 Января 2022
фото: © er.ru

Новости партнеров

В общем объеме доходов карельской казны их доля оценивается всего в 55%.

Министерство финансов Карелии обнародовало итоги исполнения республиканского бюджета за 2021 год. Согласно этим данным, объем собственных налоговых и неналоговых доходов региона в прошлом году вырос на 48% и превысил 40 миллиардов рублей. Особенно заметным оказался рост поступлений налога на прибыль организаций, который составил 2,6 раза к уровню предыдущего года. При этом сам объем таких поступлений достиг почти 13,2 миллиарда рублей.

Однако, в целом, на долю собственных налоговых и неналоговых доходов приходится всего 55% доходной части республиканского бюджета. Остальные средства Карелия получает из федерального центра.  

Подписаться
А вы знали? У нас есть свой Телеграм-канал.
Все главное - здесь: #stolicaonego

Комментарии

НОВЫЕ СНИЗУ НОВЫЕ СВЕРХУ
Гость
Войти:
Выбор читателей
За неделюЗа месяц
25.01.2022, 15:12
Сотрудники прокуратуры Петрозаводска «в шоке»: все руководство ведомства ушло в отставку
24.01.2022, 20:12
Больницы в Карелии приостанавливают плановую медпомощь из-за роста ковида
29.01.2022, 10:51
Белуга объяснил, почему не подарил жителям Петрозаводска стадион «Машиностроитель»
27.01.2022, 14:20
Труп мужчины более трех часов лежит на тротуаре в Петрозаводске (ФОТОФАКТ)
24.01.2022, 16:24
Названы категории пенсионеров, у которых могут сократиться пенсии
27.01.2022, 11:11
Леонид Белуга готовится стать отцом в седьмой раз

Аналитика

29.01.2022 09:05
Капитал
«Есть риск, что собственник продаст завод» 4
Разговоры о том, что Василий Попов, приватизировав стены Олонецкого молочного комбината, тут же продаст его и выведет деньги за границу, не беспочвенны.
Иди ты...в цифру! 7
28.01.2022 14:26
Край лесов, озер и волокиты 10
28.01.2022 12:58
Альтернативная фантастика в эпоху ковида
27.01.2022 15:29
Леонид Белуга: «Мы – простые люди» 34
27.01.2022 09:00
Вся аналитика

Чтиво

21.01.2022 10:12
Личное мнение
Во славу Отечества? 21
Отсутствие прозрачности и гласности породило недоверие к организаторам литературного конкурса главы Карелии «Во славу Отечества» и его итогам, считает представитель Союза российских писателей Надежда Васильева.
Михаил Охлопков: «В ближайшие два месяца ковидом переболеет большинство россиян, включая привитых» 10
20.01.2022 09:13
Сохранить Курган для всех горожан 34
18.01.2022 14:46
архив чтиво

Медиа

Соревнования по художественной гимнастике «ЛЕММИККИ-2022» 
24.01.2022 12:53
все фото и видео
© 2003—2017 Интернет-газета «СТОЛИЦА на Onego.ru»
Создание и поддержка сайта — «Артлекс»