Посты петрозаводской станции скорой медицинской помощи открыли на Древлянке и на Ключевой

Два поста для отдыха и базирования бригад станции скорой и неотложной медицинской помощи БСМП организованы в Петрозаводске, сообщили в правительстве Карелии.

В минувший понедельник, 23 августа, глава республики Артур Парфенчиков вместе с депутатами Законодательного собрания, курирующими социальную сферу, Алексеем Хейфецем и Мариной Гуменниковой, посетили созданные объекты.

На Древлянке пост располагается в отдельном здании, здесь круглосуточно дежурят три бригады скорой помощи, которые обслуживают жителей не только микрорайона, но и близлежащих дачных объединений. Еще две бригады скорой помощи базируются в помещениях Городской поликлиники №4 и выезжают на вызовы жителей Ключевой, Кукковки, Птицефабрики, Сайнаволока и Ужесельги.

На постах созданы комфортные условия для отдыха работников скорой помощи. Выполнен ремонт, приобретена новая мебель. Вызовы принимает центральная подстанция на ул. Ленинградской и передает их на посты.

Как рассказала главврач городской поликлиники № 4 Ольга Билко, наличие таких постов позволило сократить время доезда до пациентов, нуждающихся в экстренной медицинской помощи, и соблюдать нормативное время доезда – в течение 20 минут.

Глава Карелии Артур Парфенчиков обозначил важность территориальной доступности первичной медицинской помощи для населения:

- Петрозаводск растет. Растут пригороды. Основная скорая медицинская помощь у нас организована на ул. Ленинградской. Но даже в нашем небольшом городе бывают пробки, которые задерживают прибытие «Скорой». Вместе с тем помощь нужна человеку срочно, когда он в беде. Поэтому мы приняли решение о создании бригад «Скорой помощи» в различных частях города. Очевидно, что Ключевая – это не только сам микрорайон, но и такие населенные пункты, как Сайнаволок, Ужесельга. Это территории, которые удалены от улицы Ленинградской. Поэтому бригады, которые будут сосредоточены на Ключевой, достаточно быстро будут прибывать в эти места и оказывать первую медицинскую помощь. То же самое касается Древлянки - район большой. Здесь работают три бригады, включая психиатрическую. Район развивается в сторону Лососинного. И это надо учитывать.

Руководитель региона выразил благодарность Минздраву за достаточно быстрое решение вопроса расширения территориальных отделений «Скорой помощи».

- Думаю, что эта практика будет развиваться, и в дальнейшем мы продолжим развивать сеть отдельных терапевтических пунктов, особенно детских, чтобы увеличить сеть поликлиник и сделать ближе к нашему населению, - сказал Артур Парфенчиков. - Нужно сделать так, чтобы людям было легче решать оперативные медицинские вопросы.