Реклама
Граждане России, проживающие в Финляндии, смогут проголосовать на выборах в Госдуму
23.08.2021 12:57
На выборах в Карелии закончилась регистрация кандидатов (ВИДЕО)
22.08.2021 17:40
«Три дня в круглосуточном режиме практически на всех избирательных участках»
22.08.2021 14:56
Начался один из важных этапов избирательной кампании – агитация в СМИ (ВИДЕО)
22.08.2021 14:11

Посты петрозаводской станции скорой медицинской помощи открыли на Древлянке и на Ключевой

Новости. Общество
06:55, 24 Августа 2021
фото: gov.karelia.ru

Новости партнеров

Два поста для отдыха и базирования бригад станции скорой и неотложной медицинской помощи БСМП организованы в Петрозаводске, сообщили в правительстве Карелии.

В минувший понедельник, 23 августа, глава республики Артур Парфенчиков вместе с депутатами Законодательного собрания, курирующими социальную сферу, Алексеем Хейфецем и Мариной Гуменниковой, посетили созданные объекты.

На Древлянке пост располагается в отдельном здании, здесь круглосуточно дежурят три бригады скорой помощи, которые обслуживают жителей не только микрорайона, но и близлежащих дачных объединений. Еще две бригады скорой помощи базируются в помещениях Городской поликлиники №4 и выезжают на вызовы жителей Ключевой, Кукковки, Птицефабрики, Сайнаволока и Ужесельги.

На постах созданы комфортные условия для отдыха работников скорой помощи. Выполнен ремонт, приобретена новая мебель. Вызовы принимает центральная подстанция на ул. Ленинградской и передает их на посты.

Как рассказала главврач городской поликлиники № 4 Ольга Билко, наличие таких постов позволило сократить время доезда до пациентов, нуждающихся в экстренной медицинской помощи, и соблюдать нормативное время доезда – в течение 20 минут.

Глава Карелии Артур Парфенчиков обозначил важность территориальной доступности первичной медицинской помощи для населения:

- Петрозаводск растет. Растут пригороды. Основная скорая медицинская помощь у нас организована на ул. Ленинградской. Но даже в нашем небольшом городе бывают пробки, которые задерживают прибытие «Скорой». Вместе с тем помощь нужна человеку срочно, когда он в беде. Поэтому мы приняли решение о создании бригад «Скорой помощи» в различных частях города. Очевидно, что Ключевая – это не только сам микрорайон, но и такие населенные пункты, как Сайнаволок, Ужесельга. Это территории, которые удалены от улицы Ленинградской. Поэтому бригады, которые будут сосредоточены на Ключевой, достаточно быстро будут прибывать в эти места и оказывать первую медицинскую помощь. То же самое касается Древлянки - район большой. Здесь работают три бригады, включая психиатрическую. Район развивается в сторону Лососинного. И это надо учитывать.

Руководитель региона выразил благодарность Минздраву за достаточно быстрое решение вопроса расширения территориальных отделений «Скорой помощи».

- Думаю, что эта практика будет развиваться, и в дальнейшем мы продолжим развивать сеть отдельных терапевтических пунктов, особенно детских, чтобы увеличить сеть поликлиник и сделать ближе к нашему населению, - сказал Артур Парфенчиков. -  Нужно сделать так, чтобы людям было легче решать оперативные медицинские вопросы.

Подписаться
А вы знали? У нас есть свой Телеграм-канал.
Все главное - здесь: #stolicaonego

Комментарии

НОВЫЕ СНИЗУ НОВЫЕ СВЕРХУ
Гость
Войти:
Выбор читателей
За неделюЗа месяц
19.08.2021, 13:50
Налоговая служба Карелии дала разъяснения тем, кто собирает грибы и ягоды
17.08.2021, 11:42
Рыжеволосую женщину, пропавшую в Петрозаводске, нашли мертвой
19.08.2021, 18:22
В Карелии три человека разбились насмерть на трассе «Кола»
20.08.2021, 07:38
Появились кадры с места смертельной аварии на трассе в Карелии, где погибли три человека (ФОТО)
19.08.2021, 14:48
В Карелию идет холод
22.08.2021, 12:38
Жительница поселка в Карелии переделала полдома под гостевой и за два месяца приняла 300 туристов

Аналитика

23.08.2021 17:30
Обществоведение
Кто пустил форелеводов в Ватнаволок? 5
Участок для размещения форелеводческого хозяйства, против создания которого сегодня выступают жители деревни Ватнаволок Кондопожского района, был сформирован еще 12 лет назад.
«Клиники на Чайкиной» : справка на антиген COVID-19 за 15 минут
17.08.2021 12:10
Жить по-советски 10
17.08.2021 12:00
Не детектив, а лирическая повесть 4
15.08.2021 23:17
Долгострою из ФЦП развития Карелии нашли нового подрядчика 6
12.08.2021 16:45
Вся аналитика

Чтиво

23.08.2021 14:00
Без политики
Сертификации товаров и услуг в Санкт-Петербурге
Как пройти сертификацию товаров и услуг в Санкт-Петербурге, этапы оформления свидетельства о госрегистрации и регистрационного удостоверения.
«Работа с деревом дает энергию»
23.08.2021 11:15
Как одиноким родителям получить выплату от государства 1
20.08.2021 00:15
архив чтиво

Медиа

Лучи Победы в Петрозаводске 2021
22.06.2021 09:59
все фото и видео
© 2003—2017 Интернет-газета «СТОЛИЦА на Onego.ru»
Система Orphus
Создание и поддержка сайта — «Артлекс»