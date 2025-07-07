Посуточная аренда квартир в Карелии стала популярнее на 69%

Летом путешественники со всей страны стали чаще выбирать Карелию для отдыха.

В июне 2025 года Карелия возглавила топ самых популярных туристических направлений среди россиян, сообщили аналитики платформы «Авито Путешествия». Доля бронирований в регионе составила порядка 11%.

— В прошлом месяце туристы арендовали посуточные квартиры на 69% чаще, предложение жилья для аренды увеличилось на 22%. В среднем снять жилье в республике стоит 9 200 рублей за сутки, — отметили в компании.

Кроме того, в число наиболее востребованных субъектов вошли Краснодарский край, Республика Алтай, Крым, Ленинградская и Московская области (по 5%), а также Дагестан (4%).

Ранее мы рассказывали, что в первой половине 2025 года спрос на поездки в город Сортавала вырос на 89%.