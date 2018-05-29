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Новости. Культура
18:40, 29 Мая 2018

Посвященная еде выставка откроется в центре Петрозаводска

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В Городском выставочном зале 31 мая в 16 часов откроется выставка произведений о еде.

Как отмечают организаторы, выставка "Я Есть Люблю" - это своего рода живописное объяснение в любви к еде. Вдохновляющие свое красотой и будоражащие аппетит натюрморты, истории из жизни фруктов, овощей и прочих яств представляют четыре талантливые художницы из Санкт-Петербурга и Мурманска: Ольга Шаюнова, Мария Крупина, Анастасия Берёза и Анна Терещенкова.

Художниц объединяет не только близкая почти каждому симпатия к вкусной и здоровой пище, но в первую очередь, замечательное мастерство владения акварелью и пастелью – непростыми пограничными между живописью и графикой художественными техниками.

Выставка "Я Есть Люблю" будет работать с 31 мая по 1 июля в городском выставочном зале Петрозаводска на пр.Ленина, рассказали в местной мэрии.

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