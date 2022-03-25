Посылки подешевели со СберПрайм

Подписки СберПрайм и СберПрайм+ стали ещё выгоднее. Теперь в них включены услуги СберЛогистики: пользователям доступна 10-процентная скидка на отправку посылок по тарифу СберПосылка (доставка между пунктами приёма/выдачи и постаматами).

Чтобы получить скидку, достаточно авторизоваться по Сбер ID (на сайте или в мобильном приложении СберЛогистики) или просто оформить заказ в приложении СберБанк Онлайн.

Клиенты СберЛогистики могут отправлять и получать посылки по всей России в отделениях Сбера и постаматах. Большинство постаматов доступны круглосуточно без выходных. Отправить посылку можно и в отделении Сбера. Первую посылку клиентам можно отправить всего за 99 рублей.

«Мы продолжаем наполнять СберПрайм удобными сервисами экосистемы, которые экономят время и деньги, помогают решать повседневные вопросы и повышают качество жизни. Теперь среди таких сервисов – возможность выгодно и очень просто отправить посылку в любой уголок нашей страны. Мы приветствуем присоединение СберЛогистики к нашей уникальной подписке СберПрайм, что делает её ещё более функциональной и востребованной», — рассказал директор дивизиона «Лояльность» Сбербанка Андрей Писарев.

«Мы рады, что услуги СберЛогистики вошли в СберПрайм, поскольку это выгодно для наших клиентов. Сегодня СберЛогистика обслуживает население и бизнес по всей стране, за 3 года мы создали одну из крупнейших собственных сетей приема и выдачи отправлений и нацелены на создание наилучшего клиентского опыта», — отметил генеральный директор СберЛогистики Александр Трапезников.

СберЛогистика предоставляет логистические и складские услуги для частных и корпоративных клиентов. Отправить либо получить посылку можно с помощью курьера или самостоятельно — в пунктах приёма/выдачи посылок и постаматах в отделениях Сбера. При оформлении в мобильном приложении СберБанк Онлайн первая посылка весом до 5 кг обойдётся всего в 99 рублей.

Сервисы подписки СберПрайм предлагают решения почти на любой случай жизни: это музыка (СберЗвук), кино (Okko), доставка еды (Самокат, Delivery Club), продуктов (СберМаркет) и лекарств (СБЕР ЕАПТЕКА), медицина (СберЗдоровье), страхование (СберСтрахование), сотовая связь (СберМобайл), хранение файлов (СберДиск) и так далее.

Вместе с широким спектром услуг экосистемы Сбера в подписку СберПрайм+ входит уникальная СберКарта Прайм с бесплатным обслуживанием и повышенными бонусами от СберСпасибо (до 10%).

Оформить подписку можно на сайте и в приложении СберБанк Онлайн.

ПАО Сбербанк

Источник Сбербанк