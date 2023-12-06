Посыпанный песком тротуар в Петрозаводске возмутил горожанина

Житель карельской столицы недоволен тем, что засыпали песком снежную тропинку на тротуаре.

Пост недовольного горожанина появился в паблике «КУККОВКА.РФ | микрорайон Кукковка». Там же была опубликована фотография посыпанного песком тротуара.

«Вот скажите, зачем на Карельском проспекте посыпали новый тротуар, на котором хорошая снежная тропинка, песком с солью? Теперь там грязная каша», — написал житель Кукковки.

Пользователи сети, мнения которых разделились, под публикацией вступили в обсуждение темы.

«Для безопасной ходьбы», — ответил один из петрозаводчан.

«Вам не угодишь! То гололëд, то песка много», — встали на защиту коммунальщиков жители города.

«Сидите дома!» — посоветовали в сети.

«Не посыпали бы, все бы ныли, что скользко», — логично рассудил еще один пользователь сети.

Ранее в сети появилась фотография тротуара в центре Петрозаводска. Горожанам, которые сфотографировали эту улицу, не повезло по сравнению с жителями Кукковки.

«Центр города, улица Кирова. Протоптали тропинку и хватит. Две недели прошло, но так до нее дворники и и техника не дошли», — сообщили менее удачливые петрозаводчане.