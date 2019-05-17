Потап и Настя Каменских отправили гостям засекреченные приглашения на свадьбу

Потап и Настя определились с датами свадебного путешествия, отправили гостям пригласительные открытки, выбрали event-агентство и тамаду.

В начале мая поклонники Потапа и Насти Каменских были поражены новостью о скорой свадьбе пары. В течение 13 лет артисты выступали дуэтом и отшучивались, когда им задавали вопросы о любовной связи. Но сейчас певицу и рэпера активно поздравляют подписчики, ведь в конце месяца они официально станут мужем и женой, пишет StarHit.

Потап и Настя держат всю информацию о предстоящем торжестве в тайне и до сих пор не подтвердили, что 23 мая состоится их роспись. Однако знакомые влюбленных сообщили, что свадьба артистов будет проходить в Киеве, а затем они отправятся в медовый месяц в жаркую страну. Молодожены планируют вернуться из путешествия 3 июня.

Жених и невеста уже распечатали приглашения, которые разослали гостям. В открытках не указаны имена брачующихся, поэтому листовки напоминают ребус, подготовленный специально для друзей рэпера и певицы.

"Драгоценный наш друг! Приглашаем тебя и твоего человека на свадьбу века. Сохрани для нас дату 23 мая и обязательно подтверди свое присутствие. Наконец-то добрый медведь обретет свой бесценный камушек. Давай сохраним это в секрете", – напечатано на пригласительном листе.



Пока представители артистов отказываются давать комментарии о бракосочетании, но не опровергают информацию о нем.