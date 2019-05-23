Потап и Настя Каменских поженились

Об этом стало известно после того, как артист обнародовал клип, в котором оба запечатлены в свадебных нарядах.

Потап и Настя Каменских объявили о свадьбе в своих аккаунтах в социальной сети Instagram. Оба выложили клип на песню "Константа", в котором оба предстали в свадебных нарядах: Настя в обтягивающем белом платье с эффектным декольте, Потап – в темном костюме. В музыкальной композиции рэпер признался в любви своей избраннице и рассказал о своих чувствах, пишет издание "Дни.ру".

Аналогичная публикация появилась и на странички Насти Каменских.

"Спасибо, @realpotap, что оберегал нас от лишних глаз, слов, постов. Спасибо, что поддерживаешь мой выбор, что счастье любит тишину. Спасибо, что мы с тобой оберегаем нашу любовь. Пусть ненадолго, мы смогли оставить сокровенные эмоции и чувства только для нас двоих!", – поблагодарила Потапа Настя Каменских.