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Потап и Настя Каменских устроили "ролевые игры" (ФОТО)

Новости. Вечерняя столица
21:30, 28 Апреля 2020
фото: © instagram.com/realpotap
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Супруги перевоплотились в Аллу Пугачеву и Софию Ротару.

Музыкант Потап в Instagram разместил забавный снимок, на котором он на сцене вместе со своей супругой певицей Настей Каменских, пишет Teleprogramma.

Jни предстали в необычных образах. Потап перевоплотился в Примадонну отечественной эстрады Аллу Пугачеву, а Настя Каменских неожиданно превратилась Софию Ротару.

В комментариях многие поклонники отметили, что они с трудом узнали Потапа. 

Отметим, что свадьба Потапа и Насти Каменских стала довольно неожиданным для многих событием в мире шоу-бизнеса год назад. Оказалось, что звезды долгие годы скрывали теплые отношения. Ранее считалось, что они просто коллеги по сцене.

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