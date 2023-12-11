Потепление в Петрозаводске продлится до выходных

Опубликован предварительный прогноз погоды в карельской столице на трое суток.

В сообществе «Погода Петрозаводска и Карелии» рассказали, насколько долго продлится потепление в республиканской столице.



14 декабря в городе будет облачно, выпадет небольшой снег. Ветер юго-восточный, 2-6 м/с.



Ночью -7...-9, днем -6...-8.



В пятницу, 15 числа, в Петрозаводске ожидается пасмурная погода, небольшие осадки. Ветер тот же, 0-2 м/с.



Ночью -7...-9, днем -5...-7.



В предстоящую субботу, 16 декабря, в карельской столице синоптики ждут облачную погоду с небольшим снегом. Ветер юго-западный, 2-5 м/с.



Ночью -8...-10, днем -4...-6.