Потепление в Петрозаводске продлится до выходных

Опубликован предварительный прогноз погоды в карельской столице на трое суток.
В сообществе «Погода Петрозаводска и Карелии» рассказали, насколько долго продлится потепление в республиканской столице.
14 декабря в городе будет облачно, выпадет небольшой снег. Ветер юго-восточный, 2-6 м/с.
Ночью -7...-9, днем -6...-8.
В пятницу, 15 числа, в Петрозаводске ожидается пасмурная погода, небольшие осадки. Ветер тот же, 0-2 м/с.
Ночью -7...-9, днем -5...-7.
В предстоящую субботу, 16 декабря, в карельской столице синоптики ждут облачную погоду с небольшим снегом. Ветер юго-западный, 2-5 м/с.
Ночью -8...-10, днем -4...-6.
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