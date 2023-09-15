Потеря обуви не помешала юному спортсмену в Петрозаводске добежать до финиша «Кросса нации»

Мальчик пробежал дистанцию по набережной Онежского озера в одном ботинке.

В минувшую субботу, 16 сентября, столица Карелии присоединилась к Всероссийскому дню бега «Кросс нации». Стартовые номера получили около 800 человек. Первыми на старт вышли любители скандинавской ходьбы, затем прошли забеги на 7600, 3800 и 1900 метров, пишет «МК в Карелии».

Не обошлось и без курьезов. Фотокорреспондент «МК в Карелии» Ирина Яковлева запечатлела, как один из участников на старте потерял кроссовок, но решил не останавливаться и не терять время. Мальчик пробежал дистанцию в одном ботинке.

Как прошел спортивный праздник, смотрите большой фоторепортаж здесь.