Потерянный козел бродил по улице Петрозаводска (ФОТО)

Жители Соломенного разыскивали хозяина одинокого козла, бродившего по одной из улиц района.

Жители Соломенного обратили внимания на одинокого козла, бродившего по улице Скалистая. Неравнодушные очевидцы стали подозревать, что животное потерялось.

«На Скалистой в районе дома 23, 25 ходит козёл, чей потеряшка!», — такой пост появился в паблике местного ТОС.

В комментариях жители Соломенного предположили, что животное находится на самовыгуле. Вскоре автор поста уточнила, что козел воссоединился с хозяином и находится дома.