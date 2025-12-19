После пожара семья из Петрозаводска просит о помощи

В Петрозаводске семья осталась без крова после пожара. Лишились не только жилья, но и всех вещей и документов.
Пострадавшая от пожара Оксана Петрова в настоящее время находится в больнице с ожогом верхних дыхательных путей и отравлением угарным газом. В своём обращении она делится тяжестью ситуации.— Друзья, пишу с тяжелым сердцем. У нас случилась беда… Очень неловко это писать, но если у вас есть возможность поддержать нас финансово, мы будем бесконечно благодарны. Сейчас важна любая помощь.
Семья просит помощи на самое необходимое: одежду, еду, лекарства и временное жильё. Сбор средств организован через счёт, открытый дочерью Анастасией.
Полный текст обращения женщины можно прочитать на её странице в соцсетях.
Напомним, мы сообщали о пожаре, произошедшем 19 декабря на улице Горной в микрорайоне Соломенное. Спасатели тушили пламя четыре часа.