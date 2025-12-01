Десятки людей со всей России спасли кота, который потерялся и проехал 6000 километров в поезде

Кот по кличке Федос, пропавший в поезде на станции в Казани, был обнаружен живым через 6 дней в Тынде (Амурская область). Он преодолел более 6000 километров внутри конструкций вагона. Уникальная операция по его спасению объединила десятки людей по всей стране.
Хозяйка кота, москвичка Эльвира Гараева, потеряла питомца 22 ноября во время поездки в поезде «Улан-Удэ — Москва». Кот сбежал из переноски на остановке в Казани и спрятался в недоступном пространстве за обшивкой потолка вагона.
Вагон с животным продолжил движение по изменённому маршруту: Москва — Нерюнгри — Тында. Все попытки проводников и железнодорожников найти кота во время промежуточных осмотров были безуспешными.
28 ноября в Тынде была организована спецоперация с участием 15 человек: сотрудников вагонного депо, резерва проводников, транспортной полиции и волонтёров. После почти двух часов поисков кот был извлечён из укрытия живым и невредимым.
— Когда мы его увидели живым, начальник резерва проводников прослезилась, — рассказала диспетчер вагонного участка Анастасия Филина, которая временно приютила животное.
Для возвращения кота в Москву волонтёры на личном автомобиле преодолели 500 км в мороз –30°C, чтобы доставить Федоса из Тынды в Нерюнгри, откуда хозяйка смогла забрать его самолётом.
— Я поражаюсь, какие у нас люди, они подают пример добра и человечности. Такими людьми сильна Россия! — сказала Эльвира Гараева.
