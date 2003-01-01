Потерявшегося на трассе «Кола» пса с травмами спасли полицейские из Прионежья

Сотрудники ДПС оказали помощь попавшей в беду собаке.

2 января около 10 часов утра сотрудники ДПС из Прионежского района получили от очевидцев информацию о том, что на 422 км трассы «Кола» вблизи посёлка Новая Вилга лежит травмированный пёс.

Как рассказали в МВД по Карелии, на помощь к животному отправились лейтенанты полиции Станислав Беляевский и Максим Фёдоров. Прибыв на место, правоохранители перенесли собаку в салон патрульного автомобиля и отвезли на ближайшую ветеринарную станцию.

— Ветврачи провели осмотр, оказали первую помощь, включая обезболивание и фиксацию повреждений. Через пару часов, связавшись по телефону с ветеринаром, полицейские узнали, что собака выжила, её жизни ничего не угрожает, — написали в ведомстве.

Сотрудники клиники разместили в соцсетях объявление о поиске хозяина четверолапого пациента, и случилось чудо — вечером того же дня он нашёлся. Владельцем животного оказался житель одного из посёлков Прионежского района. Мужчина приехал на станцию и забрал питомца домой.

