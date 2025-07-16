Потерявшихся в карельском лесу мать и сына нашли во время тушения пожара

Не было бы счастья, да несчастье помогло. Потерявшихся в лесу жителей Сумского посада нашли через 6 дней поисков во время тушения лесного пожара.

Шесть дней жители села Сумский посад Беломорского округа блуждали по лесу. 26 июля около 20:00 женщина с сыном отправились на рыбалку через лес и заблудились. В последний раз они выходили на связь 27 июля, рассказали в Госкомитете по безопасности Карелии.

К поискам сельчан были привлечены специалисты кемского поисково-спасательного отряда, следственно-оперативной группы, а также волонтеры. Вчера к поиску присоединились беломорские пожарные - начальник сумпосадской пожарной части, Анатолий Буев - он занимается охотой и хорошо знает местные леса. К координации действий и отработке маршрутов поиска подключился начальник Отряда противопожарной службы Беломорского округа, Михаил Рогачёв.

- Можно сказать, по счастливой случайности, вчера в районе поиска пропавших работники лесхоза тушили лесной пожар. Около 17:00 заблудившиеся в лесу граждане вышли к лесному пожару, тогда их и обнаружили. Они живы и здоровы, медицинская помощь не потребовалась, - говорится в сообщении.

Напомним, что из-за жаркой и сухой погоды в Карелии продлён режим ограничения пребывания граждан в лесах до 5 августа. Просьба воздержаться от посещения леса и проведения мероприятий на природе до стабилизации обстановки. В Муезерском и Лоухском районах введен запрет посещения гражданами лесов.