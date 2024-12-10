Потерявшийся пенсионер спустя сутки с обморожением вышел из леса на выезде из Петрозаводска

Инспекторы ДПС, увидев дезориентированного пожилого мужчину с обмороженными руками, незамедлительно отвезли его в больницу.

Историю спасения пенсионера рассказали в пресс-службе МВД Карелии.

В минувшую пятницу, 6 декабря, сотрудники Госавтоинспекции Петрозаводска старший лейтенант полиции Максим Роговнев и лейтенант полиции Семен Ругачев несли службу.

В полдень на пересечении Суоярвского и Пряжинского шоссе внимание инспекторов ДПС привлек пожилой мужчина, который вышел из леса. Пенсионер был дезориентирован и, по всей видимости, сильно замерз — на руках имелись признаки обморожения.

Автоинспекторы незамедлительно доставили мужчину в больницу скорой и экстренной медицинской помощи в Петрозаводске, потом связались с родственниками.

Со слов сына выяснилось, что 75-летний пенсионер страдает деменцией. Он ушел из дома, отсутствовал более суток, все это время его искали. Родные пострадавшего искренне поблагодарили сотрудников полиции за участие и неравнодушие.