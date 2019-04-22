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Новости. Общество
13:05, 22 Апреля 2019
фото: ГОРОДСКОЙ ЦЕНТР КУЛЬТУРЫ и ДОСУГА МЕДВЕЖЬЕГОРСК

Артисты спели потешки в колонии Карелии

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Фольклорный ансамбль народного творчества "Скоморошина" дебютировал с концертом в РБ-2 в Медвежьегорске, сообщили в УФСИН Карелии.

Фольклорный ансамбль народного творчества "Скоморошина" был приглашен администрацией учреждения в рамках культурно - досуговой работы с осужденными. Коллектив образован в 1995 году на базе Медвежьегорского городского дома культуры.

Выступление в колонии стало для ансамбля дебютным. Артисты в народных костюмах исполняли старинные русские народные песни, потешки, сказки. Выступление ансамбля сопровождалось бурными аплодисментами зрителей.


ГОРОДСКОЙ ЦЕНТР КУЛЬТУРЫ и ДОСУГА МЕДВЕЖЬЕГОРСК

"Подобные мероприятия направлены на обеспечение полезного досуга лиц, отбывающих наказание в пенитенциарных учреждениях, способствуют их перевоспитанию. Концерт получился очень эмоциональным как для осужденных, так и для ансамбля. Артисты раскрыли перед ними свою душу, осужденные почувствовали это и ответили взаимностью. Их аплодисменты свидетельствовали об этом. В исправительных учреждениях очень благодарная публика, и, я надеюсь, что ансамбль "Скоморошина" в дальнейшем будет радовать своими выступлениями осужденных, меняя их жизнь в лучшую сторону, даря добрые и светлые эмоции", - прокомментировал исполняющий обязанности заместителя начальника Алексей Солодовников.

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