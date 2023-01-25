Поток иностранцев, захотевших работать в Карелии, вырос в 1,5 раза

Количество иностранных граждан, приехавших в Карелию с целью работы в 2022 году выросло на 49,7%, что является самым высоким показателем в Северо-Западном федеральном округе в минувшем году.

Как сообщает «РБК Карелия», такие данные приводит аналитическая служба аудиторско-консалтинговой сети FinExpertiza.

В республике было зарегистрировано 19242 факта постановки на учет таких граждан. Для сравнения, в 2021 году — 12856. На втором месте находится Псковская область (+37,3%), на третьем — Петербург и Ленинградская область (+32,7%). В расчете использовались данные Пограничной службы ФСБ о количестве прибывших иностранных граждан в РФ с распределением по целям визита, а также миграционную статистику МВД России.



Всего в 2022 году число иностранных граждан, приехавших в Россию с целью работы, составило 3,47 млн, что на треть, или на 871 тыс. человек, больше по сравнению с предшествующим годом.

По данным службы, наиболее значительно в 2022 году в РФ вырос приток трудовых мигрантов из Узбекистана — на 377,7 тыс. человек, или на 35,1%. На сопоставимую величину увеличилось и число приезжих работников из Таджикистана (+336,7 тыс. человек, или +51,8%). Также заметно подросло количество прибывших рабочих из Киргизии (+84,6 тыс. человек, или +17,7%).