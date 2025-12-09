Поток туристов в Петрозаводске удвоился за шесть лет

В 2024 году в гостиницах Петрозаводска остановились 511,7 тысячи туристов — вдвое больше, чем в 2018 году, когда столицу Карелии посетили около 250 тысяч гостей.
Такие данные приводит «Фактор» со ссылкой на стратегию социально-экономического развития города до 2030 года.
В 2024 году в Петрозаводске работало более 100 объектов размещения общей вместимостью свыше 3,4 тысячи мест. Сфера туризма обеспечила занятость почти 2,5 тысяч горожан (2 487 человек), что почти вдвое больше, чем в 2018 году (около 1 400 человек).
Стратегия развития отмечает «заметный прирост туристического потока за минувшие годы», сообщается в документе. Рост турпотока и увеличение числа рабочих мест в индустрии гостеприимства подтверждают возрастающую роль туризма как ключевой отрасли экономики столицы Карелии.
