Потолок обрушился на томограф в ковид-центре Карелии (ФОТО)

В кабинете томографии в Госпитале для ветеранов войн, перепрофилированном центре для больных коронавирусной инфекцией, обрушился потолок.

Как стало известно "Столице на Онего", в минувшие выходные, 24-25 октября, в кабинете томографии в Госпитале для ветеранов войн обрушился потолок.

Потолочная плитка, провода, вентиляционные трубы – все упало на томограф. В результате на дорогостоящем аппарате был разбит инжектор, о внутренних повреждениях пока ничего не известно.

На место ЧП выезжал премьер-министр правительства Карелии Александр Чепик.

Глава Минздрава Карелии Михаил Охлопков подтвердил информацию о произошедшем, он рассказал, что в этом кабинете недавно был сделан ремонт. Сегодня все сведения по подрядчику переданы в компетентные органы – будет проверка, отметил Охлопков.

Сегодня на своей странице в соцсети врач ковид-центра Олег Сухов написал: "В Госпитале для ветеранов войн в отремонтированном кабинете компьютерной диагностики обвалились штукатурка и навесной потолок. Ремонт выполняла петрозаводская строительная фирма, в отношении которой медицинской организацией сейчас проводится претензионная работа. Строители обещают выполнить ремонт потолка заново в течение недели. Видимых повреждений на новом компьютерном томографе не обнаружено. Проведение пуско-наладочных работ и обучения специалистов было запланировано на этой неделе. Сегодня приезжает инженер фирмы-поставщика для диагностики оборудования".

Напомним, первых пациентов с коронавирусом Госпиталь для ветеранов принял 13 апреля.



Монопрофильный центр рассчитан на 102 койки (с возможностью расширения до 115), в том числе 25 коек - реанимационные.