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Потраченные на экономику Карелии 1 млрд рублей помогли увеличить доходы населения, считает Минэк

Новости. Общество
13:15, 12 Января 2023
фото: © Andrey_Popov / shutterstock

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Выполнение индивидуальной программы социально-экономического развития Карелии позволило достичь нескольких показателей ее эффективности.

Об этом сообщил министр экономического развития республики Олег Ермолаев, комментируя итоги реализации программы в 2022 году.

На нее было потрачено более 1 млрд рублей, выделенных из федерального бюджета. Эти деньги пошли на развитие промышленности и инфраструктуры.

В частности, Ермолаев отметил льготный заем, выданный компании по производству лесозаготовительной техники «Амкодор-Онего», поддержку 44 инвестиционных проектов, строительство новой дороги к «Беломорским петроглифам». По словам министра, это позволило создать 1084 новых рабочих места и привлечь в республику более 5,6 млрд. инвестиций.

Эффективность программы оценивается по четырем целевым показателям социально-экономического развития Карелии.  Три из них были достигнуты в 2022 году.

Министр назвал снижение безработицы до уровня 5,9%, увеличение инвестиций на душу населения до 99 тыс. рублей и рост среднедушевых доходов до уровня более 40 тыс. рублей.

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