Потребители «Петербургтеплоэнерго» активно переходят на дистанционные сервисы

Более 88 тыс. обращений поступило в 2025 году от потребителей Санкт- Петербурга, Ленинградской области и Республики Карелии в адрес ООО «Петербургтеплоэнерго».

Из них 52,6 тыс. принято по телефону операторами колл-центра, 22,3 тыс. поступили дистанционно: через электронную почту, форму обратной связи на сайте компании и личный кабинет.

7,7 тыс. абонентов обратились в Клиентский центр лично, 5,5 тыс. потребителей направили обращения письменно через различные почтовые и курьерские сервисы.

Как сообщили в пресс-службе «Петербургтеплоэнерго» наиболее популярные темы обращений — начисления по лицевым счетам, вопросы по договорам теплоснабжения, сверка оплат, разъяснения по судебной задолженности, передача показаний. В компании активно работают над повышением качества обслуживания потребителей, предоставляя возможность взаимодействовать в удобном для абонента формате. Для потребителей реализован широкий спектр возможностей безналичной оплаты услуг (сайт и личный кабинет «Петербургтеплоэнерго», приложения банков, платежный сервис А3, СБП), однако для тех, кто привык и хочет платить наличными, в офисе установлен специальный терминал.



По итогам 2025 года почти на 30% выросло количество пользователей личного кабинета — сегодня их около 60 тыс. Это порядка половины от общего количества абонентов, которым компания производит начисления напрямую, минуя расчетный центр. Текущий функционал личного кабинета позволяет не только оплачивать квитанции и передавать показания приборов учета, но и получать ряд услуг без визита в офис: формировать выписки по лицевому счету, выгружать расчетно-платежные документы, актуализировать личные данные и данные по помещению, направлять заявки на ввод в эксплуатацию индивидуальных приборов учета и на перерасчет начислений по показаниям счетчиков.

«Своевременная оплата коммунальных услуг позволяет избежать дополнительных хлопот и расходов в случае возникновения задолженности» — напомнили в компании.