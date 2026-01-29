Потребление алкоголя в Карелии снизилось на 16%

РЕКЛАМА
Реклама на сайте
Тема недели
Открытие поликлиники на Кукковке, ремонт набережной и создание новых автобусных маршрутов: эти и другие вопросы глава Карелии обсудил с общественниками Петрозаводска
28 января, 11:30 Статьи
Обществоведение
В Карелии могут разрешить менять границы заповедников
27 января, 15:10 Статьи
Тема недели
От магазинов к заводам: в Петрозаводске подвели итоги и поставили задачи на 2026 год
26 января, 10:15 Статьи
Новости

Учёные нашли потенциально пригодную для жизни планету

00:13

В Госдуме поддержали запрет на проведение аборта без согласия отца будущего ребёнка

23:52

Что происходило сегодня в Петрозаводске и Карелии

22:20

Квартира сгорела в жилом доме в Медвежьегорском районе

21:36

Онежское озеро окончательно замерзло

20:03

Прокуратура Карелии выявила системные нарушения в оплате труда педагогов

19:30

Перечень жизненно необходимых лекарств просят дополнить

19:01

Чтобы оплатить налоги за грант, карельскому спортивно-экологическому клубу пришлось продавать каяки

18:46

Лов наваги в Карелии начался позже обычного

18:32

Автомобиль сбил женщину возле правительства Карелии в Петрозаводске

18:14

В России пенсионеры старше 80 лет начнут получать фиксированную выплату в двойном размере

18:02

Карелия в национальном рейтинге инвестиционной привлекательности входит в топ-20

17:52

Трассу «Фонтаны» готовят к Карельскому лыжному марафону

17:46

Два автомобиля разбились в лобовом столкновении в Петрозаводске

17:32

Депутат Петросовета предложил обустроить каток на Ключевой

17:07

Морозы до -32°С ожидаются в Карелии 30 января

17:02

Более 60 проектов из Карелии поступило на премию «Служение»

17:00

Регулярное авиасообщение и благоустройство общественных пространств: в Москве состоялась презентация мастер-плана Костомукши

16:51

Массовое заболевание детей с признаками кишечной инфекции выявили в Тюменской области

16:46

Окончательное решение о выставлении оценки за поведение в аттестат еще не принято

16:30

Потребители «Петербургтеплоэнерго» активно переходят на дистанционные сервисы

16:21

Профилактика в шаговой доступности: в Петрозаводске подвели итоги работы «Территории здоровья»

16:12

«ПаркЛайн» в Петровской Слободе: в ритме города — в гармонии с природой

16:05

Президентский фонд культурных инициатив откроет в Карелии проектный офис

16:00

В Карелии глава сельского поселения незаконно назначил себе двойной оклад и стабильную премию

15:57

Глава Карелии представил в Национальном центре Россия стратегию развития республики до 2030 года

15:50

Студент консерватории в Петрозаводске подписал контракт на службу после кражи в магазине

15:42

Среди произведений Чехова жители Карелии чаще всего перечитывают «Вишнёвый сад»

15:36

Подозреваемую в краже петрозаводчанку объявили в розыск

15:31

Названа еще одна причина возможной блокировки банковской карты

15:19

За состоянием Дома культуры с мозаичным панно в Питкяранте будут следить трещиномеры

14:50

Потребление алкоголя в Карелии снизилось на 16%

14:32

Ушел из жизни дирижер Владислав Чернушенко, начинавший свой путь в Карелии

14:14

В России предложили не включать выходные дни в счёт отпуска

14:05

В Карелии администрация округа выплатит компенсацию за укус безнадзорной собакой ребёнка

13:50

Названы профессии для бесплатного переобучения в 2026 году

13:36

Жительницу Карелии обязали заплатить за ДТП, которое утроил ее знакомый

13:29

Назван максимальный размер пособия по уходу за ребёнком в России в 2026 году

13:13

Пожар вспыхнул в торговом центре в Петрозаводске

12:51

В Петрозаводске на набережной пройдёт турнир по подлёдной рыбалке

12:32

Жителям Карелии напомнили, как безопасно кататься на тюбинге

12:17

В России не выявлено ни одного случая вируса Нипах

11:57

В Карелии прошел чемпионат по японскому фехтованию

11:42

В Петрозаводске на Вытегорском шоссе жестко столкнулись два автомобиля

11:22

Гонки дронов официально признаны видом спорта в Карелии

11:10

Современное оборудование повысило качество диагностики в Калевальской ЦРБ

10:55

Россия перейдёт на новую систему образования в 2027 году

10:37

Глава Карелии представит в Москве стратегию развития республики до 2030 года

10:28

Юные карельские сноубордисты завоевали медали на соревнованиях в Петербурге

10:17

Пожарные спасли от возгорания дом в Ильинском

09:53

Двое молодых мужчин обокрали магазины в Петрозаводске

09:41

В Карелии активно внедряют цифровые технологии в здравоохранении

09:32

В Карелии проиндексировали ежемесячные выплаты из материнского капитала

09:21

Россиянин пересек границу с Финляндией на резиновой лодке

08:59

Дополнительные поезда в Карелию назначат на февральские и мартовские праздники

08:39

Январь в Карелии завершится сильными морозами

08:25

Центр «Мой бизнес» Карелии возглавил Сергей Седлецкий

08:06

Соцфонд Карелии проведёт рабочую субботу для приёма граждан

07:46

Министр образования Карелии призвала выпускников выбирать приоритетные для страны профессии

07:25

Музыкальный театр Карелии приглашает зрителей стать соавторами спектакля

07:02

В Суоярви стартовало строительство нового дома для переселенцев

06:49

Прокуратура добилась компенсации для мальчика, пострадавшего от укуса собаки

06:36

Мастер-класс по изготовлению «светлячков» провели для дошколят

06:16
Потребление алкоголя в Карелии снизилось на 16%
29 января, 14:32 Общество
Поделиться

В Минпромторге республики опубликовали статистку потребления спиртных напитков в 2025 году.

фото: © Столица на Онего

В 2025 году показатель потребления этанола на душу населения в Карелии составил 11,71 литра, что на 16% меньше, чем годом ранее (13,96 литра). При этом реализация алкогольных напитков была прекращена в 144 магазинах, сообщили в Министерстве промышленности и торговли республики.

Как отметили в ведомстве, этот результат свидетельствует об эффективности комплекса мер, действующих в регионе.

Напомним, в соответствии с законом, принятым парламентом Карелии, с 1 марта 2026 года розничная торговля спиртными напитками будет запрещена в подвалах многоквартирных жилых домов, в магазинах, переоборудованных из жилых квартир и не имеющих при этом собственного входа для погрузочно-разгрузочных работ, а также в торговых точках, площадь которых составляет менее 70 квадратных метров.

Ожидание вступления в силу новых требований уже оказало существенное влияние на рынок. На этой неделе как минимум три петрозаводских алкомаркета прекратили свою работу. Это точки на Лососинском шоссе, 4, Свердлова, 33 и на Куйбышева, 17. Два из них работали в подвальных помещениях, один на первом этаже.

Обсудить (0) в ленту
Открытое Первенство Клубов Республики Карелия по художественной гимнастике "Ладога-2026" прошло в Петрозаводске
Опасные крыши Петрозаводска
Чемпионат и первенство республики Карелия по художественной гимнастике, региональные соревнования «Кубок Надежды» (0+) проходят в Петрозаводске
«Дыхание Севера» - ежегодный рождественский бал прошел в Петрозаводске
Выберите категорию
В России признаны экстремистскими и запрещены организации: ФБК (Фонд борьбы с коррупцией, признан иноагентом), Штабы Навального, «Национал-большевистская партия», «Свидетели Иеговы», «Армия воли народа», «Русский общенациональный союз», «Движение против нелегальной иммиграции», «Правый сектор», УНА-УНСО, УПА, «Тризуб им. Степана Бандеры», «Мизантропик дивижн», «Меджлис крымскотатарского народа», движение «Артподготовка», общероссийская политическая партия «Воля», АУЕ, батальоны «Азов» и «Айдар». Признаны террористическими и запрещены: «Движение Талибан», «Имарат Кавказ», «Исламское государство» (ИГ, ИГИЛ), Джебхад-ан-Нусра, «АУМ Синрике», «Братья-мусульмане», «Аль-Каида в странах исламского Магриба», «Сеть», «Колумбайн». В РФ признана нежелательной деятельность «Открытой России», издания «Проект Медиа». СМИ-иноагентами признаны: телеканал «Дождь», «Медуза», «Важные истории», «Голос Америки», радио «Свобода», The Insider, «Медиазона», ОВД-инфо. Иноагентами признаны общество/центр «Мемориал», «Аналитический Центр Юрия Левады», Сахаровский центр. Instagram и Facebook (Metа) запрещены в Российской Федерации за экстремизм.
Подписывайтесь на наш Дзен!
Подписаться

Сайт stolicaonego.ru использует метрические программы веб-аналитики Яндекс.Метрика и Liveinternet.

Продолжая работу с сайтом stolicaonego.ru, вы подтверждаете использование cookies вашего браузера с целью улучшить сервис, также соглашаетесь с документами:
Политика конфиденциальности и Пользовательское соглашение