Потребление алкоголя в Карелии снизилось на 16%

В Минпромторге республики опубликовали статистку потребления спиртных напитков в 2025 году.

В 2025 году показатель потребления этанола на душу населения в Карелии составил 11,71 литра, что на 16% меньше, чем годом ранее (13,96 литра). При этом реализация алкогольных напитков была прекращена в 144 магазинах, сообщили в Министерстве промышленности и торговли республики.

Как отметили в ведомстве, этот результат свидетельствует об эффективности комплекса мер, действующих в регионе.

Напомним, в соответствии с законом, принятым парламентом Карелии, с 1 марта 2026 года розничная торговля спиртными напитками будет запрещена в подвалах многоквартирных жилых домов, в магазинах, переоборудованных из жилых квартир и не имеющих при этом собственного входа для погрузочно-разгрузочных работ, а также в торговых точках, площадь которых составляет менее 70 квадратных метров.

Ожидание вступления в силу новых требований уже оказало существенное влияние на рынок. На этой неделе как минимум три петрозаводских алкомаркета прекратили свою работу. Это точки на Лососинском шоссе, 4, Свердлова, 33 и на Куйбышева, 17. Два из них работали в подвальных помещениях, один на первом этаже.