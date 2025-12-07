Потребление алкоголя в России упало до минимума в 21 веке

Потребление алкоголя в России в ноябре 2025 года сокращалось восьмой месяц подряд и приблизилось к минимальному уровню с 1997–1998 годов.

В апреле 2025 года показатель составил 8,32 литра на душу населения (в пересчёте на чистый спирт) за последние 12 месяцев, к ноябрю 2025 года он снизился до 7,63 литра.

Настолько низкие значения наблюдались последний раз в 1997–1998 годах, когда потребление держалось на уровне 7,6 литра на человека. При этом эксперты отмечают, что в 1990-е годы значительная часть рынка приходилась на нелегальный сектор, который в отдельные годы мог занимать до двух третей продаж.

Наименьшее потребление алкоголя — в регионах Северного Кавказа: Чечня (0,11 л), Ингушетия (0,63 л), Дагестан (0,89 л).

В Москве потребление составило 4,76 литра на человека, в Санкт-Петербурге — 6,28 литра.

В Новосибирской области — 8,35 литра, в Свердловской — 10,34 литра, в Татарстане — 8,27 литра.

Данные основаны на официальной статистике продаж алкогольной продукции. Устойчивая тенденция к снижению потребления алкоголя в стране наблюдается с апреля 2025 года.

