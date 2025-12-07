РЕКЛАМА
Реклама на сайте
Личное мнение
«Туризм в Карелии – это одна большая Шуньгская ярмарка»: что думает турбизнес о себе
06 декабря, 08:30 Статьи
Кинотетрис
«Волчок»: на больших экранах – остросюжетный боевик со сногсшибательной энергетикой
05 декабря, 16:23 Статьи
Обществоведение
«Он вроде есть, но его как бы нет»: как изменился раздельный сбор после ухода компании «Эколайн»
05 декабря, 13:23 Статьи
Новости

На Земле ожидаются сильные магнитные бури и полярные сияния

00:10

NASA снова заметила загадочного «пришельца» из глубин космоса

21:02

Потребление алкоголя в России упало до минимума в 21 веке

20:00

Каждый третий житель Карелии планирует купить загородную недвижимость в 2026 году

19:02

Производство товаров в Карелии стало лидером по сферам высокооплачиваемых вакансий

18:02

В ближайшие сутки в Карелии ожидаются снегопады, на дорогах — гололедица

17:01

ГИБДД опровергла планы по ограничению регистрации старых автомобилей

16:02

В Карелии под Петрозаводском строят современный туркомплекс за 20 млн рублей

15:02

В селе Святозеро Пряжинского района полностью сгорел частный дом

14:02

В Петрозаводске изменится организация движения на одном из перекрёстков

13:00

В Карелии молодой человек может лишиться свободы до 5 лет за кражу алкоголя и сигарет

12:01

Артур Парфенчиков обозначил задачи «Единой России» в Карелии

11:02

Фигуристка из Карелии первой в истории стала Мастером спорта России

10:01

Из «Артека» вернулась самая большая в этом году делегация карельских детей

09:01

Фестиваль «Зимние фонтаны» стартует в Петрозаводске

08:31

Жителей Карелии предупреждают о плановом отключении электричества

08:01

МАГАТЭ: саркофаг на Чернобыльской АЭС утратил функции безопасности

00:11
Потребление алкоголя в России упало до минимума в 21 веке
07 декабря, 20:00 Общество
Поделиться

Потребление алкоголя в России в ноябре 2025 года сокращалось восьмой месяц подряд и приблизилось к минимальному уровню с 1997–1998 годов.

фото: © «Столица на Онего»

По данным анализа статистики Единой межведомственной информационно-статистической системы от «РИА Новости», потребление алкоголя в России в ноябре 2025 года сокращалось восьмой месяц подряд и приблизилось к минимальному уровню с 1997–1998 годов.

В апреле 2025 года показатель составил 8,32 литра на душу населения (в пересчёте на чистый спирт) за последние 12 месяцев, к ноябрю 2025 года он снизился до 7,63 литра.

Настолько низкие значения наблюдались последний раз в 1997–1998 годах, когда потребление держалось на уровне 7,6 литра на человека. При этом эксперты отмечают, что в 1990-е годы значительная часть рынка приходилась на нелегальный сектор, который в отдельные годы мог занимать до двух третей продаж.

Наименьшее потребление алкоголя — в регионах Северного Кавказа: Чечня (0,11 л), Ингушетия (0,63 л), Дагестан (0,89 л).

В Москве потребление составило 4,76 литра на человека, в Санкт-Петербурге — 6,28 литра.

В Новосибирской области — 8,35 литра, в Свердловской — 10,34 литра, в Татарстане — 8,27 литра.

Данные основаны на официальной статистике продаж алкогольной продукции. Устойчивая тенденция к снижению потребления алкоголя в стране наблюдается с апреля 2025 года.

Ранее мы сообщали, что в Минздраве рассказали о влиянии алкоголя на кожу.

Обсудить (0) в ленту
Теплые коты ищут свой новый дом в Петрозаводске
В Петрозаводске открылась новогодняя ярмарка мастеров
Юбилейный двадцатый танцевальный чемпионат "NORTHERN CHAMP. Север - место силы" прошел в Петрозаводске
Неделя моды и дизайна "Дыхание Карелии" стартовала в Петрозаводске
Геннадий Сараев
уполномоченный по правам ребенка в Карелии
Они тоже жертвы
О подростках, которые жестоко избили двух мужчин

подробнее

Выберите категорию
В России признаны экстремистскими и запрещены организации: ФБК (Фонд борьбы с коррупцией, признан иноагентом), Штабы Навального, «Национал-большевистская партия», «Свидетели Иеговы», «Армия воли народа», «Русский общенациональный союз», «Движение против нелегальной иммиграции», «Правый сектор», УНА-УНСО, УПА, «Тризуб им. Степана Бандеры», «Мизантропик дивижн», «Меджлис крымскотатарского народа», движение «Артподготовка», общероссийская политическая партия «Воля», АУЕ, батальоны «Азов» и «Айдар». Признаны террористическими и запрещены: «Движение Талибан», «Имарат Кавказ», «Исламское государство» (ИГ, ИГИЛ), Джебхад-ан-Нусра, «АУМ Синрике», «Братья-мусульмане», «Аль-Каида в странах исламского Магриба», «Сеть», «Колумбайн». В РФ признана нежелательной деятельность «Открытой России», издания «Проект Медиа». СМИ-иноагентами признаны: телеканал «Дождь», «Медуза», «Важные истории», «Голос Америки», радио «Свобода», The Insider, «Медиазона», ОВД-инфо. Иноагентами признаны общество/центр «Мемориал», «Аналитический Центр Юрия Левады», Сахаровский центр. Instagram и Facebook (Metа) запрещены в Российской Федерации за экстремизм.
Подписывайтесь на наш Дзен!
Подписаться

Сайт stolicaonego.ru использует метрические программы веб-аналитики Яндекс.Метрика и Liveinternet.

Продолжая работу с сайтом stolicaonego.ru, вы подтверждаете использование cookies вашего браузера с целью улучшить сервис, также соглашаетесь с документами:
Политика конфиденциальности и Пользовательское соглашение