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Новости. Происшествия
10:20, 26 Марта 2018

"Потрясен трагедией": Парфенчиков выразил соболезнования семьям погибших на пожаре в Кемерово

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Глава Карелии Артур Парфенчиков выразил соболезнования родным и близким погибших при пожаре в торгово-развлекательном комплексе в Кемерово.

"Выражаю глубокие соболезнования родным и близким погибших при пожаре в торгово-развлекательном комплексе "Зимняя вишня" в Кемерово. Потрясен трагедией, унесшей жизни стольких детей. Желаю скорейшего выздоровления пострадавшим людям. Для нас всех случившееся – горький повод задуматься о безопасности нахождения в торговых точках и развлекательных центрах, необходимости постоянных проверок мест общественного досуга, повышенной ответственности всех служб, а также собственника и арендаторов. От нашей бдительности и организованности зависят жизни людей. Нужно всегда об этом помнить", - написал Артур Парфенчиков на своей странице в "ВКонтате".

Пожар в ТРК "Зимняя вишня" в Кемерово произошел в воскресенье. Согласно предварительным данным, очаг возгорания находился на четвертом этаже, где располагались кинотеатр и детские игровые зоны. В настоящее время сообщается о 53 погибших, среди которых девять детей. Кроме того, 16 человек считаются пропавшими без вести.

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