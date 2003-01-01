Поваленное бобрами дерево перекрыло дорогу к карельскому поселку

В Пряжинском районе Карелии бобры перекрыли проезд по дороге, ведущей к поселку Ламбинаволок.
Животные повалили несколько деревьев, одно из них упало прямо на дорогу. Об этом сообщили в паблике «Кинелахта — меж двух озер».
Дерево упало на участке дороги со стороны деревни Мотовка. Местные жители сообщают, что бобры в этом районе активно строят плотины на реках и валят деревья.
Это повсеместно, их много развелось, на реках плотины понастроили. Вся надежда на волков, — отметили местные жители.
Автор публикации в шутку предложил составить на бобров акт о незаконной рубке леса.
А в Чехии бобры, напротив, помогли людям — в этом году они восстановили территорию, на которую планировалось потратить много времени и денег. Бобры за несколько дней изменили ландшафт, сэкономив государству миллионы рублей.