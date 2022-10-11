Поваленные штормовым ветром деревья вывозят с улиц Петрозаводска

Подрядчик убирает деревья, упавшие в столице Карелии во время воскресного снегопада.

Как сообщили в администрации города, на этой неделе подрядчик оперативно вывез растения, поврежденные порывами шквалистого ветра во время воскресного снегопада. Работы прошли на улице Шотмана в Первомайском районе и на Петрозаводском шоссе в Соломенном.

Всего в рамках действующего контракта подрядчик ликвидирует на улицах Петрозаводска около сотни аварийных и упавших деревьев. Большинство работ уже выполнено, порубочные остатки вывезены. Сейчас подрядчик фрезерует пни, оставшиеся после сноса деревьев.

Кроме того, до конца года в рамках еще одного муниципального контракта подрядчик удалит на общественных территориях сто аварийных растений, которые представляют угрозу для горожанам. Десяток опасных деревьев на Кукковке устранит ООО «Городской комбинат благоустройства». Подрядчики также отфрезеруют пни и уберут порубочные остатки.

В мэрии отметили, что с 2017 года с городских территорий ликвидировано около трех тысяч аварийных и сухостойных растений.