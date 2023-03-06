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Поведение приятеля до смерти разозлило жителя Карелии (ВИДЕО)

Новости. Криминал
11:47, 07 Марта 2023
фото: кадр из видео

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В Сегеже местный житель показал следователям, как он убил собутыльника, разозлившись на его поведение, Следком Карелии.

По данным следствия, в декабре 2022 года днем 49-летний сегежанин находился в компании мужчин в квартире жилого дома, где они совместно употребляли спиртные напитки. В ходе застолья между двумя мужчинами возник словесный конфликт, в результате которого потерпевший начал оскорблять обвиняемого. Разозлившись на поведение приятеля, обвиняемый взял кухонный нож и ударил им оппонента в грудь. От ранения собутыльник скончался на месте.

Согласно заключению судебно-медицинской экспертизы причиной смерти потерпевшего стала проникающая колото-резаная рана груди. На допросе у следователя сегежанин свою вину признал, объяснил свое поведение алкогольным опьянением и агрессией после внезапно возникшего конфликта. На период следствия судом в отношении обвиняемого избрана мера пресечения в виде заключения под стражу.

В настоящее время следователями собраны исчерпывающие доказательства, изобличающие обвиняемого в совершении инкриминируемого деяния, уголовное дело направлено в суд для рассмотрения по существу.

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