«Поверьте, это совсем не рядовое зрелище»: фотограф запечатлел панораму нацпарка в Карелии (ФОТО)

Известный фотограф-натуралист снял Ладожские шхеры с высоты птичьего полета.

Известный блогер, фотограф-натуралист, основатель и первый директор заповедника Игорь Шпиленок во время поездки по Карелии посетил Национальный парк «Ладожские шхеры». Оттуда он привез снимки самого района шхер с высоты птичьего полета, которые опубликовал у себя на странице. Также их разместили в паблике Национального парка.

«Ночь провели на острове Кильпола в Ладожских шхерах, на который можно попасть машиной через узкую дамбу и мостик. Утро оказалось сереньким, небо низким, полеты не задались. А в полдень добрались до Санкт-Петербурга, пришло время делать экспедиционной машине очередное техническое обслуживание и мелкие ремонты. Пока есть отменная связь, покажу национальный парк „Ладожские шхеры“ с высоты птичьего полета. В разные сезоны и разное время суток. Бесчисленное количество полуостровов и островов, глубоко вдающиеся в сушу заливы. И отрытый плес Ладоги — самого большого пресного водоема Европы. Поверьте, это совсем не рядовое зрелище…», — прокомментировал фотографии их автор.

Напомним, Игорь Шпиленок 3 октября прочитал лекцию в заповеднике «Костомукшский».