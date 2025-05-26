Поводов для прекращения депутатских полномочий в Карелии стало больше

Соответствующий закон подписал глава Карелии Артур Парфенчиков.

Новый документ требует от депутатов Заксобрания республики досрочного сложения полномочий, если им присвоен статус иностранного агента. Текст документа есть на портале органов власти.

Изменения внесены в карельский закон «О статусе депутата Законодательного Собрания Республики Карелия». Перечень случаев, при которых полномочия народных избранников должны быть прекращены досрочно, расширили.

До этого времени таковыми обстоятельствами были смерть депутата, его письменное заявление, признание судом его недееспособности, вступление в отношении него в силу приговора суда, его отъезд на ПМЖ заграницу и так далее.