Поволжский мошенник лишил продавца гаража из Карелии крупной суммы

Полиция Прионежья проводит проверку по заявлению потерпевшего, сообщили в МВД Карелии.

В полицию Прионежского района поступило заявление от местного жителя. Он рассказал, что решил продать гараж и разместил объявление онлайн.



Вскоре позвонил потенциальный покупатель, житель Приволжского федерального округа. Он сумел убедить владельца недвижимости предоставить данные банковской карты и код из смс.



Со счета потерпевшего сразу списали все сбережения – 265 тысяч рублей. Полиция проводит проверку, сообщили в региональном МВД.