Повышена родительская плата за детский сад в Петрозаводске

Администрация Петрозаводска повысила родительскую плату за посещение детьми муниципальных дошкольных учреждений.

Согласно документу, с 1 февраля размер платы составляет 199 рублей 80 копеек за одного ребенка в день, а в группах кратковременного пребывания - 76 рублей. Ранее родители платили, соответственно, 166 рублей и 60 рублей.

Увеличилась плата и за те дни, когда ребенок не посещает дошкольное учреждение. До 1 февраля она составляла 140 рублей в день в обычных группах и 45 рублей – в группах кратковременного пребывания. Теперь родителям надо платить, соответственно, по 168 рублей 50 копеек и 64 рубля.